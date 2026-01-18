Grab von deutschem Ex-Kanzler mit Hakenkreuz beschmiert

Unbekannte haben das Grab von Helmut und Loki Schmidt in Hamburg mit orangefarbenen Hakenkreuzen besprüht. Der Staatsschutz ermittelt wegen einer politisch motivierten Tat.

Ein Fotograf entdeckte auf dem Friedhof Ohlsdorf orangefarbene Hakenkreuze auf der Grabplatte des Paares. Die Symbole bedeckten Namen und Lebensdaten der Verstorbenen. Der Fotograf rief die Polizei. Beamte sicherten Spuren und übermalten die Nazi-Symbole.#

Staatsschutz prüft Motiv

Ein Sprecher des Lagezentrums der Polizei Hamburg sagte der deutschen Bild: „Es wurden vier Hakenkreuze auf die Grabplatte gesprüht. Deshalb gehen wir von einer politisch motivierten Tat aus. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen.“ Die Hintergründe der Tat und die Identität der Täter sind unklar.







© Getty Images

Nicht der erste Vorfall

Bereits einen Tag vor Heiligabend 2023 wurden drei verbotene Symbole auf die Grabplatte geschmiert. Es waren ebenfalls Hakenkreuze in der gleichen Farbe.

Der deutsche Ex-Kanzler Helmut Schmidt © APA

Friedhof als historischer Ort

Der Friedhof Ohlsdorf in Hamburg wurde am 1. Juli 1877 eröffnet und gilt als größter Parkfriedhof der Welt und größter Friedhof Europas. Dort gibt es mehr als 202.000 Grabstellen. Seit der Eröffnung wurden dort über 1,4 Millionen Menschen beigesetzt.