Merz wirft seinen Büroleiter raus

Der deutsche Kanzler Friedrich Merz (CDU) feuert seinen Büroleiter Jacob Schrot.

Der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) baut sein Büro um. Sein bisheriger Büroleiter Jacob Schrot (35) muss seinen Hut nehmen. Das berichtet die deutsche "Bild"-Zeitung.

Demnach will Merz mehr Wirtschaftskompetenz ins Kanzleramt bringen. Nachfolger wird der bisherige CDU-Bundesgeschäftsführer Philipp Birkenmaier.

Merz dankt für "unermüdlichen Einsatz"

Zu Schrots Spezialgebiet gehört die Außenpolitik. Er galt als enger Vertrauter von Merz. Laut "Bild"-Zeitung berichteten allerdings mehrere Kritiker, dass sich Schrot zunehmend als Chefberater des Kanzlers sah, wodurch immer weniger Informationen zu Merz durchkamen.

In einer offiziellen Mitteilung heißt es, Merz danke Schrot „für seinen unermüdlichen Einsatz und die vertrauensvolle Zusammenarbeit. Ich danke ihm ausdrücklich für seine Loyalität und die herausragende Unterstützung beim Start der neuen Regierung, aber auch in der Zeit der Opposition und im Wahlkampf.“