Angeblicher Wahlbetrug: Trump rächt sich an Colorado

US-Präsident Donald Trump hat die Verlegung des Hauptquartiers des US-Weltraumkommandos von Colorado nach Alabama angekündigt

"Ich freue mich, mitteilen zu können, dass das Hauptquartier des US Space Command an einen wunderschönen Ort namens Huntsville in Alabama verlegt wird", sagte Trump am Dienstag im Weißen Haus. Damit macht Trump eine Entscheidung seines Vorgängers Joe Biden rückgängig - dieser hatte sich für Colorado als Standort für das Spacecom entschieden.

Das Kommando überwacht die US-Einsätze im Weltraum. Es sorgt für ein erhebliches Beschäftigungswachstum in der Region, in der es angesiedelt ist. Um den Standort gab es einen jahrelangen Streit. Trump hatte während seiner ersten Amtszeit Alabama als Standort ausgewählt. Biden entschied dann jedoch, das Spacecom-Hauptquartier an seinem temporären Ort in Colorado zu belassen.

Trump nutzte die Bekanntgabe seiner Entscheidung nun, um eine Verbindung zu widerlegten Behauptungen eines Wahlbetrugs herzustellen. Ein Grund für die Verlegung nach Alabama war laut Trump seine Abneigung gegen Colorado als einen der US-Staaten, in denen Wähler ihre Stimmzettel per Post einsenden können. Trump wiederholte seine Behauptung, diese Methode stehe mit Wahlbetrug in Verbindung - eine Behauptung, die wiederholt als falsch belegt wurde.