Anti-Israel-Demonstranten verletzten Polizisten

Bei einem anti-israelischen Protest ist es am Samstag im norditalienischen Vicenza zu Ausschreitungen gekommen.

Und wieder eine Demo, bei der bestialischer Hamas-Terror (mit mehr als 1.200 Toten) einfach ignoriert wird,. An einer Demonstration gegen Israel beteiligten sich in Vicenza (Italien) etwa 500 Linksaktivisten. Ihr Ziel: Sie wollten sich Zugang zur Schmuck- und Edelsteinmesse "Vicenza Oro" verschaffen, um gegen die Anwesenheit eines (!) israelischen Ausstellers zu protestieren. Bei den Ausschreitungen kam es zu einigen Verletzten unter den Polizisten.

Polizisten wurden angegriffen. © APA ×

Rauchbomben gegen Polizisten

Die Demonstration, die am Samstagvormittag begonnen hatte, wich von der festgelegten Route ab. Die Demonstranten versuchten, sich dem Messegelände zu nähern, nachdem sie die Kette eines Tores durchtrennt hatten. Hier wurden die Linksaktivisten, die mit Schilden, Barrikaden und Rauchbomben ausgerüstet waren, von der Polizei gestoppt, während sie Rauchbomben warfen.

Mit großen Transparenten, auf denen geschrieben stand: "Free Palestine", "Let's block Israel", demonstrierten die Linksaktivisten. Bei der "VicenzaOro"-Messe sind zwei israelische Aussteller anwesend.

Am Samstag fand im Mailänder Zentrum eine Anti-Israel-Demonstration statt. Sei Beginn des Nahost-Konflikts am 7. Oktober findet wöchentlich am Samstag eine Protestkundgebung gegen Israel statt, die von Israels Diplomaten in Italien immer wieder kritisiert wird.