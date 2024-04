Anzeigenhauptmeister bekam Faustschlag verpasst

Niclas Matthei, bekannt als Deutschlands "Anzeigenhauptmeister", bekam durch offene Fensterscheibe Fausthieb verpasst.

Es war nicht das erste Mal, dass man es in Deutschland auf den Anzeigenhauptmeister abgesehen hat. Mit einem Faustschlag mitten auf die Nase rechnete Niclas Matthei (18) allerdings nicht - noch dazu am Beifahrersitz eines parkenden Autos. Bautzen in Sachsen erwies sich als das bislang gefährlichste Pflaster für den selbst ernannten Anzeigenhauptmeister.

Unbekannter schlug durch Fenster zu

Als er sich in Bautzen daran machte, wie gewohnt Falschparker in Eigenregie aufzuschreiben, wurde er im parkenden Wagen plötzlich von rund 200 Menschen eingekesselt, wie die Bild berichtete. Als die Stimmung allmählich kippte, schlug ein Unbekannt wie aus dem Nichts zu. Durch das offene Fenster verpasste er dem 18-Jährigen einen Schlag ins Gesicht, worauf diesem die Nase blutete. Die Menge grölte!

Polizei wurde per Handy verständigt

Matthei fackelte nicht lange und rief gleich am nächsten Polizeirevier an, um eine Streife sowie einen Rettungswagen anzufordern. Die Polizei von Görlitz bestätigte diesbezüglich eine Anfrage von der Bild.