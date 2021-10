Argentinien hat sich für seine Impfkampagne das wohl ehrgeizigste Ziel weltweit gesetzt:

Bis Jahresende soll die gesamte Bevölkerung ab einem Alter von drei Jahren vollständig gegen Corona geimpft sein. Das Büro von Staatspräsident Alberto Fernandez gab bekannt, dass jetzt die Impfkampagne für Drei- bis Elfjährige starten soll. Was noch außergewöhnlich an dem Impfvorhaben ist, Argentinien setzt den in den meisten westlichen Ländern nicht zugelassenen chinesischen Impfstoff des Herstellers Sinopharm ein.