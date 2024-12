Assads grausamer Folter-Chef in den USA angeklagt

Anklage nur wenige Tage nach Umsturz in Syrien - Über 100.000 Menschen starben laut Aktivisten in syrischen Gefängnissen

In den USA ist der frühere Leiter eines berüchtigten syrischen Gefängnisses nach Angaben des US-Justizministeriums am Donnerstag wegen Foltervorwürfen angeklagt worden. Der bereits wegen anderer Vorwürfe inhaftierte 72-jährige Samir Ousman al-Sheikh werde beschuldigt, persönlich Gegner der gerade gestürzten Regierung des Machthabers Bashar al-Assad gefoltert zu haben, erklärte das Justizministerium.

Al-Sheikh soll das umgangssprachlich als Adra-Gefängnis bekannte Zentralgefängnis von Damaskus von etwa 2005 bis 2008 geleitet haben. Er lebt seit 2020 in den USA und war im Juli 2024 in Los Angeles wegen separaten Vorwürfen des Einwanderungsbetrugs gegen ihn festgenommen worden.

Der 72-Jährige habe Inhaftierten persönlich körperliche und seelische Schmerzen zugefügt sowie seine Mitarbeiter angewiesen, dies zu tun, erklärte die US-Justiz. So seien Häftlinge etwa an der Decke aufgehängt und dann geschlagen worden oder ihre Körper mit einem als "Fliegender Teppich" Gerät verbogen worden, teils mit gebrochenen Wirbeln als Ergebnis.

Anklage nur wenige Tage nach Umsturz in Syrien

Die jetzige Anklage kommt nur wenige Tage nach einem Umsturz in Syrien. Die islamistische Gruppierung Hayat Tahrir al-Sham (HTS) und mit ihr verbündete Milizen hatten nach ihrer am 27. November begonnenen Großoffensive am Sonntag die syrische Hauptstadt Damaskus eingenommen und den seit Jahrzehnten herrschenden Machthaber Assad gestürzt. Assad setzte sich ins Ausland ab.

Al-Sheikh muss sich wegen Folter in drei Anklagepunkten und in einem weiteren Anklagepunkt wegen Verschwörung zur Folter verantworten. Sollte er verurteilt werden, drohen ihm für jeden der Foltervorwürfe bis zu 20 Jahre Haft.

Dem Justizministerium zufolge hatte al-Sheikh eine ganze Reihe verschiedener Posten im syrischen Polizeiapparat und der Staatssicherheit inne. Er gehörte demnach auch Assads Baath-Partei und war 2011 vom Machthaber zum Gouverneur der Provinz Deir ez-Zor ernannt worden.

Über 100.000 Menschen starben in syrischen Gefängnissen

Die Assad-Familie hatte das Land seit mehr als 50 Jahren mit eiserner Hand regiert. Assad hatte die Macht im Land im Jahr 2000 von seinem verstorbenen Vater Hafiz al-Assad übernommen und damit auch einen Apparat von Gefängnissen und Haftanstalten, in denen Andersdenkende weggesperrt wurden.

Nach Angaben der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte sind mehr als 100.000 Menschen in syrischen Gefängnissen gestorben, häufig unter Einwirkung von Folter. Mit Assads gewaltsamer Niederschlagung pro-demokratischer Proteste im Jahr 2011 begann ein Bürgerkrieg, dem eine halbe Million Menschen zum Opfer fiel und der Millionen in die Flucht trieb.