Freilassung abgelehnt: Assange bleibt in Großbritannien in Haft.

London. WikiLeaks-Gründer Julian Assange bleibt in Großbritannien in Haft. Ein Gericht in London lehnte am Mittwoch den Antrag der Verteidigung ab, den 49-Jährigen gegen Kaution freizulassen.

Mehr dazu in Kürze ...