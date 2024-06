Ausgerechnet 737-Max: Israelische Airline will neue Boeing-Jets

Ausgerechnet neue Boeing-Maschinen des Modells 737-Max will eine israelische Fluggesellschaft einkaufen. Der Flugzeughersteller ist derzeit wegen Pannen an seinen Fliegern in der Kritik.

Die israelische Fluggesellschaft El Al will zur Erneuerung ihrer Flotte exklusiv mit dem US-Flugzeugbauer Boeing ins Gespräch kommen. Es geht um rund 30 Maschinen vom Typ 737-Max, wie der Verwaltungsrat der Israelis am Montag entschied. Sie sollen bestehende Jets in der eigenen Flotte nach und nach ersetzen. Boeing-Mitarbeiter meldeten nach Fast-Unglück mehr Sicherheitsmängel

Boeing für zwei tödliche Abstürze strafrechtlich belangbar

Zwei weitere Zwischenfälle mit Boeing-Flugzeugen Den Angaben zufolge geht es um ein Auftragsvolumen von 2 bis 2,5 Milliarden US-Dollar, abhängig von der genauen Anzahl von Flugzeugen im Rahmen der ins Auge gefassten Bestellung. Bisher hatte El Al auch Aufträge beim europäischen Rivalen Airbus in Erwägung gezogen.