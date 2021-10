Austro-Biker stirbt bei Unfall in Kroatien

Der Mann kam aus noch unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab und stürzte.

Kroatien. Am Sonntagmorgen um etwa 9 Uhr verunglückte ein 65-jähriger Österreicher mit seinem Motorrad auf der Straße DC-8 im kroatischen Ort Seline in der Nähe von Zadar tödlich. Der Mann kam aus noch unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab und stürzte. Er starb im Krankenwagen auf dem Weg ins Spital nach Zadar an seinen schweren Verletzungen, wie kroatische Medien berichten.

Die Staatsanwaltschaft wurde informiert und die Polizei führt Ermittlungen zum Unfallhergang durch.