Auto rast in Fußgänger-Zone in Trier: Mehrere Tote & Verletzte

Die Polizei bittet, den Bereich zu meiden. Nähere Hintergründe zu dem Vorfall gibt es noch nicht.

Trier. In einer Fußgängerzone in Trier hat ein Auto mehrere Menschen erfasst und – wie die Polizei inzwischen berichtet – mehr als zwei Personen tödlich verletzt. Der Fahrer des Wagens sei festgenommen worden, teilte die Polizei Trier am Dienstag auf Twitter mit. Die Exekutive hat via Twitter dazu aufgerufen, die Innenstadt zu meiden. Der Trierer Oberbürgermeister Wolfram Leibe geht von einer Amokfahrt aus. Er sagte gegenüber "SWR", dass es mindestens 15 teilweise schwerverletzte Personen gebe.

Die Polizei spricht nach dem dramatischen Vorfall von "mehreren Toten" und Verletzten.

#TR0112 #Update Mehrere Tote und Verletzte in der Trierer Innenstadt.

Ein Fahrer ist gefasst.

Nähere Infos werden folgen. Die Versorgung der Verletzten hat absoluten Vorrang! *mf December 1, 2020

Eine Augenzeugin berichtet gegenüber "Focus Online", dass sie "unzählige Menschen zur Seite springen" gesehen hätte. Auf der Straße seien mehr als 30 Menschen, teilweise regungslos auf der Straße gelegen. Das Auto soll mit etwa 80 km/h gefahren sein. Der Lenker (Anm. der inzwischen gefasst ist) soll nicht gehupt haben und nur Gas gegeben haben, so die Augenzeugin weiter.

Germany: At least 2 dead, 10 injured after car crashes into pedestrians in #Trier pic.twitter.com/9tdhB6OkRo — Amichai Stein (@AmichaiStein1) December 1, 2020

Verdächtiger ist 51-jähriger Deutscher

Bei dem Verdächtigen handelt es sich um einen 51-jährigen Deutschen aus dem Kreis Trier-Saarburg, wie die Polizei berichtet. Der Mann soll sich bei der Festnahme gewehrt haben. "Im Moment können wir zur Motivation nichts sagen", so die Beamten in einer Pressekonferenz. "Wir sind mit einer großen Zahl an Einsatzkräften in der Innenstadt unterwegs", sagte der Sprecher der Polizei. Derzeit bestehe keine Gefahr mehr.

#TR0112

Bei dem Festgenommenen handelt es sich um einen 51-Jährigen aus dem Kreis Trier-Saarburg.

Das Fahrzeug ist sichergestellt. — Polizei Trier (@PolizeiTrier) December 1, 2020

Auch ein Kind unter den Todesopfern

Bei den Todesopfern soll es sich laut ersten Medienberichten um einen Mann und eine Frau und zwei weiteren Personen handeln – darunter ein Kind. Der Lenker sei mit einem SUV durch eine Fußgängerzone gefahren und habe offenbar "wahllos" Menschen angefahren, wie der Sprecher des Polizeipräsidiums Trier, Karl-Peter Jochem, am Dienstag sagte.

Regierung reagiert mit Betroffenheit

"Was in Trier geschehen ist, ist erschütternd. Die Gedanken sind bei den Angehörigen der Todesopfer, bei den zahlreichen Verletzten und bei allen, die in diesem Moment im Einsatz sind, um die Betroffenen zu versorgen", schreibt Regierungssprecher Steffen Seibert am Dienstag auf Twitter.