Auto rast in Tel Aviv in Menschenmenge: Mehrere Verletzte

Bei einem mutmaßlichen Anschlag in Tel Aviv sind mehrere Menschen verletzt worden.

Ein Auto sei in eine Gruppe von Fußgängern gefahren, teilte der israelische Rettungsdienst am Dienstag mit. Mindestens fünf Verletzte werden demnach derzeit vor Ort behandelt. Die Hintergründe des Vorfalls waren zunächst unklar. Medienberichten zufolge sollen auch Schüsse abgegeben worden sein, vorerst war von zehn Verletzten die Rede, mehrere in kritischem Zustand.

Attentat à la voiture bélier à #TelAviv : un homme a foncé avec sa voiture sur des passants qui se tenaient sur le trottoir, dans un quartier d'affaires du nord de la ville.



On déplore 6 blessés.



Mehr dazu in Kürze ...