Autobahn blockiert: Aktivisten müssen ins Gefängnis

Vier Aktivisten von Just Stop Oil wurden zu vier Jahren Haft verurteilt, wie die britische Nachrichtenagentur PA meldete. Roger Hallam, der auch Extinction Rebellion mitgegründet hatte, erhielt fünf Jahre Haft. Der PA zufolge dürften es die längsten vergebenen Haftstrafen für einen friedlichen Protest sein.

Aktivisten hatten im November 2022 mehrere Tage lang den Verkehr an der Londoner Ringautobahn M25 gestört. Damals waren Dutzende Menschen auf Schilderbrücken geklettert. Ein Polizist wurde bei einem Unfall verletzt.

???? The #WholeTruthFive being cheered as they leave court and are taken to prison.



⛓️ They have received 4 and 5 year prison sentences after a zoom call about a nonviolent action being planned in 2022. This is not what a functioning democracy looks like. pic.twitter.com/JKKg2f8gtb