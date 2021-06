Baby verschluckt Alltagsgegenstand: Sanitäterin warnt

Eine Mutter aus Melbourne warnt vor der tödlichen Gefahr von Chips für Einkaufswägen. Ihre kleine Tochter spielte in der Küche, als sie schrie und sich übergeben musste.

Ein paar Minuten später kam ein Krankenwagen und brachte Brianna ins Krankenhaus, wo sie geröntgt wurde, die Ärzte konnten den Chip mit einem kleinen Eingriff zum Glück rechtzeitig entfernen.

In einem Beitrag der Instagram-Seite zur Gesundheit von Kindern, Tiny Hearts Education, schreibt die Mutter aus Melbourne: „Sobald ich das Röntgenbild gesehen habe, wusste ich, dass es der Einkaufswagenchip war. ... Ich hatte meiner ältesten Tochter am Tag zuvor gesagt, sie solle es wegwerfen, da es sich von meinen Schlüsseln gelöst hatte und sie damit spielte. Ich wusste nicht, dass sie es in ihre Spielküche gestellt hat."

Sanitäterin warnt

Nikki, die Sanitäterin hinter der Tiny Hearts-Seite warnt: "Erstickungsprävention ist so wichtig. Seien Sie wachsam mit unseren kleinen Leuten und Erstickungsgefahren “, schrieb sie in der Bildunterschrift.