Balkon stürzt ein: 2 Tote und 13 Verletzte in Neapel

Beim Einsturz eines Balkons in Scampia bei Neapel sind zwei Personen gestorben und 13 weitere verletzt worden.

Bei den Opfern handelt es sich um einen 29-jährigen Mann, der beim Aufprall starb, und um eine 35-jährige Frau, die bei der Ankunft im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen erlag. Zu den Verletzten zählen sieben Kinder im Alter zwischen zwei und acht Jahren. Sie erlitten Traumata, Knochenbrüche und Prellungen, wie die Behörden am Dienstag berichteten.

Das Unglück ereignete sich am späten Montag als ein Balkon im dritten Stockwerk eines Gebäudes einstürzte. Er fiel auf den Balkon im zweiten Stockwerk, auf dem sich einige Personen aufhielten. Der Einsturz löste Panik aus. Die Feuerwehr musste Teile des Gebäudes evakuieren. Ermittlungen über die Ursache des Einsturzes sind im Gang.

Das Unglück ereignete sich nicht weit von dem Ort, an dem 2020 der Gebäudekomplex "Le Vele" (Die Segel) abgerissen worden war. Dabei handelte es sich um eines der bedeutendsten Bauwerke des sozialen Wohnbaus in Italien, das im Laufe der Zeit jedoch zum negativen Symbol der Bandenkriminalität und des Drogenhandels geworden ist. Szenen des Spielfilms "Gomorrha - Reise in das Reich der Camorra" des Regisseurs Matteo Garrone und der Fernsehserie "Gomorrha" wurden vor und in dem 14-stöckigen Gebäudekomplex gedreht.

In den vergangenen Jahrzehnten verfielen die verbleibenden Bauten immer mehr und wurden zum Drogenumschlagplatz. Zahlreiche Camorra-Familien zogen in die Wohnungen ein. 2020 wurden die verbliebenen Teil des "Segels" abgebaut.