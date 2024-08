Bangladesch: Demonstranten stürmen Regierungsresidenz

Premierministerin Hasina soll zurückgetreten und das Land Richtung Indien verlassen haben

Regierungskritische Demonstranten in Bangladesch haben den Amtssitz von Premierministerin Sheikh Hasina gestürmt. Auf Fernsehbildern war am Montag zu sehen, wie tausende Menschen in den Regierungspalast in der Hauptstadt Dhaka eindringen. Die Regierungschefin hatte diesen nach Angaben aus ihrem Umfeld zuvor verlassen. Laut dem Sender CNN News 18 ist Hasina zurückgetreten. Die Zeitung "Prothom Alo" berichtete, Hasina sei in einem Militärhubschrauber unterwegs nach Indien.

Gewaltsame Zusammenstöße bei regierungskritischen Protesten in Bangladesch hatten zuvor mindestens 300 Todesopfer gefordert. Das ergab sich am Montag aus der Nachrichtenagentur AFP vorliegenden offiziellen Zahlen von Polizei, Regierung und Spitälern. Allein am Sonntag wurden demnach 94 Menschen getötet. Angesichts angekündigter neuer Proteste gegen Regierungschefin Sheikh Hasina patrouillierte am Montag ein riesiges Aufgebot an Sicherheitskräften in der Hauptstadt Dhaka.