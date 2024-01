Bei Geburt verkauft: Zwillinge nach 19 Jahren wiedervereint

Gleich nach der Geburt wurden die Zwillingsschwestern Amy und Ano in Georgien entführt und illegal verkauft. Nun haben sie sich wiedergefunden.

Diese Geschichte erinnert fast schon an einen Hollywood-Film. Die georgischen Zwillingsschwestern Amy und Ano wurden gleich nach der Geburt entführt und illegal verkauft. Sie wuchsen in völlig unterschiedlichen Familien auf und wussten auch nichts von der Existenz der anderen. Bis schließlich ein TikTok-Video alles veränderte.

Im November 2021 postete Amy ein Video auf TikTok. Ein Freund von Ano entdeckte es zufällig und leitete es seiner Freundin weiter. Er fand es damals lustig, dass ein Mädchen genauso aussah wie Ano.

© Facebook

Ano machte sich sofort auf die Suche nach ihrer Doppelgängerin und machte Amy schließlich ausfindig. Die beiden 19-Jährigen verabredeten sich in Tiflis und stellten sofort fest, dass sie Zwillingen waren. „Es war, als würde man in einen Spiegel schauen, genau dasselbe Gesicht, genau dieselbe Stimme. Ich bin sie und sie ist ich“, erzählte Amy gegenüber BBC.

Die beiden Mädchen konfrontierten nun ihre Eltern, die zugaben, die Babys für viel Geld in einer Klinik abgeholt zu haben. In weitere Folge konnten Amy und Ano sogar ihre leibliche Mutter, die inzwischen in Deutschland lebt, ausfindig machen. In einem Leipziger Hotel kam es nun zum emotionalen Treffen. Die Mutter erzählt, dass sie nach der Geburt im Koma lag. Als sie aufgewacht war, hatte man ihr gesagt, ihre Zwillinge seien bei der Geburt gestorben.