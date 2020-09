Belgien setzt Vorarlberg & Tirol auf rote Liste

Nach einer Reisewarnung der Niederlande für Wien und Innsbruck, soll auch Belgien planen die Bundesländer Vorarlberg und Tirol auf die rote Liste zu setzen.

Wien. Die ausländischen Reisewarnungen für österreichische Gebiete greifen weiter um sich. Am heutigen Mittwoch soll Belgien die Bundesländer Tirol und Vorarlberg auf die rote Liste setzen. Eine entsprechende Entscheidung soll am späten Nachmittag getroffen werden, erfuhr oe24 aus Diplomaten-Kreisen.

Für Wien hat Belgien bereits eine Reisewarnung ausgesprochen. Auch Deutschland hat schon eine Reisewarnung für Wien ausgesprochen, die Niederlande für Wien und Innsbruck, Dänemark für ganz Österreich.

Todesstoß für den Wintertourismus? Im Jahr 2019 urlaubten rund 2,9 Millionen Belgier in Österreich. Damit liegt Belgien auf Platz 6 der Länder, die für die meisten Nächtigungen in Österreich verantwortlich sind. Deutschland führt die Liste mit rund 56,7 Millionen Nächtigungen an. Gefolgt von den Niederlanden mit 10,3 Millionen Nächtigungen. Die Schweiz und Liechtenstein teilen sich Platz 3: 4,9 Millionen aller Nächtigungen im Jahr 2019 war durch Urlauber aus den beiden Ländern zu verzeichnen.

