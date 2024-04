Beliebter K-Pop-Star Park Bo Ram (30) tot aufgefunden

Ein tragisches Ereignis erschüttert die K-Pop-Welt.

Rätsel um Tod von K-Pop-Superstar

Park Bo Ram, eine bekannte Größe in der Branche, wurde am Donnerstagabend bewusstlos aufgefunden. Die genaue Todesursache ist noch unklar, während die Behörden mit den Ermittlungen begonnen haben.

Die Nachricht von Park Bo Rams plötzlichem Tod am späten Abend des 11. Aprils hat ihre Fans zutiefst schockiert. In einem offiziellen Statement äußerten sich ihre Vertreter: "Park Bo Ram hat uns am späten Abend des 11. Aprils plötzlich verlassen. Wir sind zutiefst betrübt, dass wir ihren Fans diese plötzliche Nachricht überbringen müssen."

Ungewisse Umstände

Die Umstände ihres Todes bleiben rätselhaft. Berichten zufolge war die 30-jährige Südkoreanerin in der Nacht auf Donnerstag mit Freunden unterwegs. Während eines Aufenthalts auf einer Party begab sie sich gegen 21.55 Uhr auf die Toilette. Als sie nicht zurückkehrte, machten sich ihre Freunde auf die Suche und fanden sie bewusstlos vor.

Die letzten Stunden

Park Bo Ram wurde sofort in ein Krankenhaus gebracht, doch leider konnte ihr Leben nicht gerettet werden. Die Polizei von Namyangju bestätigte die traurige Nachricht, während Fans weltweit um den Verlust trauern. Die talentierte Musikerin erlangte Bekanntheit durch ihre Teilnahme an der Talentshow "SuperStar K2" im Jahr 2010. Ihr Solosong "Beautiful" aus dem Jahr 2014 eroberte die Charts und festigte ihren Status als K-Pop-Sensation.

Ein Leben für die Bühne

Gerade erst feierte Park Bo Ram ihr zehnjähriges Bühnenjubiläum und plante die Veröffentlichung eines neuen Albums. Ihre neueste Single, ein Duett mit dem K-Pop-Star Huh Gak namens "I Hope", sollte nur der Anfang einer vielversprechenden Zukunft sein.