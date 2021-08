Berichte: Flughafen in Kabul unter Beschuss

Die US-Botschaft in Kabul gibt eine Sicherheitswarnung heraus: "Berichte, dass der Flughafen unter Beschuss ist. Suchen sie Zuflucht. Kommen Sie zu diesem Zeitpunkt nicht zur Botschaft oder zum Flughafen."

The US Embassy in Kabul – which is now operating out of the Kabul airport – instructed US citizens in the capital to shelter in place https://t.co/2iDESVsM6F