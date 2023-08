Berichte über Explosionen auf dem russischen Flugplatz von Pskow

Ein Telegram-Kanal berichtete von einem mutmaßlichen Angriff ukrainischer Kampfdrohnen. Eine offizielle Bestätigung dafür gab es nicht. Fotos und kurze Videos in sozialen Netzwerken zeigten einen hellen Feuerschein über dem Flugplatz. Ihre Echtheit war aber nicht überprüft.

Explosions are reported in #Pskov in the airfield area



Residents in social networks write that windows shake and sirens are heard, as well as from the direction of the airport sounds similar to automatic gunfire.



There is no official information yet. pic.twitter.com/xhvvpA7vuc