Horror-Flug nach Mallorca: Passagierin erzählt von Todesangst

Ein Flug von Alicante nach Mallorca geriet wegen eines schweren Unwetters in heftige Turbulenzen. Eine Passagierin filmte die schockierenden Szenen: Auf dem Clip hört man schreiende Menschen während die Maschine durchgeschüttelt wird.

''Die Minuten fühlten sich wie eine Ewigkeit an'', schildert die Tänzerin und Akrobatin Estela Orts, die sich an Bord eines Fliegers nach Mallorca befand, der in heftige Turbulenzen geriet. Sie nahm eine Video der Szenen in der Kabine auf. Zu sehen ist, wie das Flugzeug heftig durchgeschüttelt wurde – Passagiere schreien aus Angst. "Menschen und Kinder schrien, mir war schlecht, ich konnte nicht anders als zu weinen", berichtet Orts.

Am vergangenen Sonntag traf ein heftiges Unwetter auf die Balearen-Insel. Dabei erreichten die Sturmböen Geschwindigkeiten von über 100 km/h und richtete im Urlaubsparadies schwere Schäden an. Estela Orts, die in Magaluf arbeitet, saß am Sonntag in einem Flugzeug zwischen Alicante und Mallorca. Gleich nach dem Start geriet der Flieger in einen heftigen Sturm und in Turbulenzen, wie das Video der Tänzerin zeigt. Bis es dem Piloten gelingt, das Flugzeug zu stabilisieren und nach Alicante zurückzufliegen, vergehen bange Minuten.

Nach dem Flug und bedankt sich Orts bei dem Piloten: "Danke, für das, was du heute getan hast. Du musst dich nicht bei uns entschuldigen, die Minuten fühlten sich wie eine Ewigkeit an, aber am Ende war es nur ein Schreck."

"Heute wurde ich wiedergeboren", so die Akrobatin nach dem Flug erleichtert.