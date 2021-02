Berliner Hochzeitsparty aufgelöst: Gäste greifen Polizei an

Am Montag löste die Berliner Polizei eine Hochzeitsfeier in einer Berliner Wohnung auf. Daraufhin gingen die Gäste auf die Beamten los.

Wie die "Bild" berichtete, löste die Berliner Polizei am Montagabend gegen 19:10 Uhr eine Hochzeit aufgrund mehrerer Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz auf. Laut Polizeisprecher kam es zu "Widerstandshandlungen", woraufhin die Beamten Pfefferspray einsetzten.

Zwölf Verletzte und eine Festnahme

Sechs der zehn Gäste wurden durch den Pfeffersprayeinsatz leicht verletzt und noch vor Ort behandelt. Einer der Partygäste wurde vorübergehend in Gewahrsam genommen. Ebenso sind sechs Polizisten leicht verletzt worden, sie konnten aber den Dienst fortsetzen.

Gegen 21 Uhr war der Einsatz in der Hohenfriedbergstraße im Bezirk Schöneberg beendet. Am Samstag zuvor war die Polizei zu einem ähnlichen Einsatz gerufen worden: 33 Gäste feierten in einer kleinen Wohnung im Berliner Bezirk Spandau eine Hochzeit.