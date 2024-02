Biden benutzt kürzere Treppe - und stolpert trotzdem

Es ist schon wieder passiert: US-Präsident Joe Biden kam einmal mehr beim Treppensteigen ins Stolpern. Als der 81-Jährige am Dienstag in Kalifornien die Air Force One besteigen wollte, verlor Biden kurz das Gleichgewicht.

They don’t even let Joe Biden walk up the real stairs on Air Force 1 now — and they have a secret service agent stationed at the bottom to catch him — and he almost tripped today leaving for California. pic.twitter.com/2rvuGVqZ1C