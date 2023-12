Biden-Regierung investiert Milliarden in High-Speed-Zug

Die Biden-Administration kündigte an, mehr als 6 Milliarden Dollar in zwei Hochgeschwindigkeits-Elektrozugstrecken im Westen der USA zu investieren.

Damit werden lang stagnierende Projekte wiederbelebt, die von Unterstützern als die Zukunft des öffentlichen Verkehrs gefeiert werden, von Kritikern jedoch aufgrund hoher Kosten und langer Bauzeiten bemängelt werden.

Die US-Senatoren aus Kalifornien und Nevada gaben bekannt, dass die Bundesregierung 3 Milliarden Dollar für eine geplante privat betriebene Strecke zwischen Las Vegas und der Region Los Angeles sowie weitere 3,1 Milliarden Dollar für ein erstes Segment des öffentlich finanzierten Vorhabens in Kalifornien bereitstellen wird, das letztendlich Los Angeles und San Francisco verbinden soll.

Das Geld macht nur einen Bruchteil der Gesamtkosten für den Bau der Strecken aus, signalisiert jedoch das Engagement der Biden-Regierung für Hochgeschwindigkeitszüge, eine Transportart, die in Europa und Asien üblich ist, in den USA jedoch aufgrund der autozentrierten Kultur vernachlässigt wurde.

„Die Bundesregierung baut wieder Hochgeschwindigkeitszüge in Amerika“, sagte Brian Kelly, CEO der California High-Speed Rail Authority, die das öffentliche Projekt überwacht. „Diese Auszeichnung ist ein großer Fortschritt.“

Ursprünglich im Jahr 2008 von den kalifornischen Wählern genehmigt, versprach das 805 Kilometer lange Projekt, Passagiere in weniger als drei Stunden zwischen Los Angeles und San Francisco auf einem voll elektrischen Zug mit Geschwindigkeiten von bis zu 354 km/h zu befördern. Die Kosten wurden damals auf etwa 30 Milliarden Dollar geschätzt, und der Betrieb sollte bis 2020 aufgenommen werden. Heute belaufen sich die Kosten auf über 100 Milliarden Dollar, von denen nur etwa 25 Milliarden von staatlichen Beamten identifiziert wurden.

Das frische Bundesgeld wird dazu beitragen, eine Finanzierungslücke von etwa 10 Milliarden Dollar für das Central Valley-Segment zu schließen. Derzeit konzentrieren sich die Behörden auf einen 190 Kilometer langen Abschnitt, der die Städte Merced, Fresno und Bakersfield verbinden soll und frühestens 2033 eröffnet wird. Der Betrag von 3,1 Milliarden Dollar wird ausschließlich für Arbeiten an diesem Abschnitt verwendet.

Gouverneur Gavin Newsom bezeichnete die Finanzierung als "Vertrauensbeweis" und betonte, dass sie an einem "kritischen Wendepunkt" für das Projekt erfolgt. In den letzten Jahren war die Finanzierung des Projekts turbulent, mit Versuchen von Ex-Präsident Donald Trump, 1 Milliarde Dollar Bundesmittel zu streichen.

Betriebsstart noch vor Olympischen Spielen 2028?

Die Strecke zwischen Las Vegas und Los Angeles, die seit Jahrzehnten diskutiert wird, hat alle erforderlichen Genehmigungen und Vereinbarungen für den 351 Kilometer langen Abschnitt entlang des Interstate 15-Korridors. Obwohl kein Starttermin bekannt gegeben wurde, könnten laut Senatorin Jacky Rosen elektrisch betriebene Züge bis zu den Olympischen Sommerspielen 2028 in Los Angeles Passagiere befördern.

„Wir sind bereit, loszulegen“, sagte Wes Edens, Gründer und Vorsitzender von Brightline, einer in Florida ansässigen Firma, die die einzige privat betriebene Fernzuglinie in den USA gebaut hat. Brightline plant, die Las Vegas-Linie nach dem Vorbild ihres Dienstes an der Ostküste Floridas zu gestalten.

Demokratische Senatoren Rosen und Catherine Cortez Masto führten eine parteiübergreifende Gruppe an, die Präsident Biden im April dazu drängte, bis zu 3,75 Milliarden Dollar Bundesmittel für eine öffentlich-private Partnerschaft bereitzustellen. Die Planer gehen davon aus, dass Züge mit fast 322 km/h die Reisezeit von Las Vegas nach Los Angeles erheblich verkürzen können, und hoffen, so Verkehrsprobleme zu lindern.