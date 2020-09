Bill Gates trauert um seinen Vater

William H. Gates senior, der Vater von Microsoft-Gründer Bill Gates ist im Alter von 94 Jahren gestorben.

"Die Weisheit, die Großzügigkeit, das Mitgefühl und die Demut meines Vaters hatten einen großen Einfluss auf Menschen in der ganzen Welt“, erklärte Bill Gates in einer Stellungnahme. „Ich werde ihn jeden Tag vermissen.“ Gates machte keine genaueren Angaben über die Todesursache, zuletzt soll sich der Zustand des 94-Jährigen aber zunehmend verschlechtert haben. Gates sr. Litt seit mehreren Jahren an Alzheimer.

Bill Gates schrieb weiter, dass er und seine beiden Schwestern Kristi und Libby mit ihren Eltern großes Glück gehabt hätten. „Sie haben uns stets unterstützt und waren immer geduldig mit uns. Ich wusste, dass ihre Liebe und Unterstützung bedingungslos war. Ich wusste, dass sie zu mir halten würden, selbst falls ich scheitern sollte.“

Gates sr. Wuchs im US-Bundesstaat Washington auf. Er arbeitete als Anwalt, Philanthrop und Buchautor. Zwei Jahrzehnte lang engagierte er sich im engeren Führungskreis der Stiftung von Bill und Melinda Gates.