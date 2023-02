Der Niederösterreicher Markus ist mit großen Ambitionen in die deutsche Dating-Show "Take Me Out" gegangen. Doch schon in Runde drei gibt es dank Boxschlägen ein Knockout für ihn.

Der Single-Mann trifft die folgenschwere Entscheidung, für seinen Auftritt auf einen Boxsack einzudreschen. Doch die zaghaften Schläge und leichten Kicks können keines der zahlreichen weiblichen Single-Herzen auch nur im Ansatz überzeugen. © rtl Hier zeigt sich Markus noch zuversichtlich Das schmeckt dem Niederösterreicher gar nicht, der sich für einen eiskalten Abgang entscheidet: Ohne sich umzudrehen verlässt er die Bühne. Er murmelt sogar noch "Alter, bist du deppert!" und kann nicht glauben, dass sich jede einzelne Frau gegen ihn entschieden hat. Der "Take Me Out"-Moderator Jan Köppen kommentiert den Fehltritt von Markus mit einer Referenz an seine gewöhnungsbedürftige Performance: "Das war leider ein technisches K.O." © rtl Eine lasche Performance des Singles Die Damen wiederum zeigen sich erst recht nach dessen Abgang völlig unbeeindruckt von Markus und legen ihren Fokus schon auf den nächsten Teilnehmer, der bereit ist, die Herzen der jungen Frauen im Sturm zu erobern. © rtl Völlig unbeeindruckt: Die Ladys