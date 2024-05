Blitze am Vulkan: Seltenes Naturschauspiel erhellt den Himmel Guatemalas

Für viele der Beobachter war der Anblick der Blitze im Eruptionsgewitter ein unvergessliches Erlebnis.

Ein spektakuläres Naturschauspiel erhellte am Volcán de Fuego in Guatemala den Nachthimmel. Blitze zuckten durch ein Eruptionsgewitter und zogen Schaulustige aus der Stadt Antigua an.

© Screenshot / Utube

© Screenshot / Utube

© Screenshot / Utube

Entstanden durch Aschepartikel

Die Blitze wurden durch die Reibung von Aschepartikeln in der Eruptionswolke des Vulkans erzeugt.

A bit of escapism:

"Volcanic lightning" at the Fuego volcano in Guatemala. pic.twitter.com/fyoNMOFHSn — AbuAliEnglish (@AbuAliEnglishB1) May 7, 2024

Dieses Phänomen, auch als Eruptionsgewitter bekannt, ist sehr selten. Eine US-Bürgerin, die zufällig an einer zweitägigen Exkursion auf dem benachbarten Vulkan Acatenango teilnahm, wurde Zeugin dieses seltenen Schauspiels und filmte das Spektakel.