Staunen über diesen Wildbach in einem portugiesischem Dorf.

Die unfassbare Menge von 2,2 Millionen Litern flutete ein Dorf in Portugal und färbte es rot. Doch was ist diese Flüssigkeit, Blut, Rotwein, Himbeersaft? Es stellte sich heraus, dass es sich bei diesem reißenden Bach um Rotwein handelte.

Rotes Spektakel

Die Anwohner des Dorfes Sao Lourenco do Bairro staunten nicht schlecht, als sie diesen Fluss an sich vorbeizischen sahen. Ein Tank voll Rotwein war zuvor geplatzt und so kam es zu dem seltsamen Spektakel.

Unrein

Der Zwischenfall sorgte für einen Umweltalarm; der Wein musste auf ein Feld geleitet werden, damit der Fluß des Dorfes nicht damit verunreinigt werde. Der Weinproduzent will die volle Verantwortung für den Vorfall übernehmen.