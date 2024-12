Boss von Milliarden-Konzern erschossen

Blutiger Mord in New York: UnitedHealth-Chef vor Hilton-Hotel erschossen.

Am Mittwochmorgen wurde Brian Thompson, der CEO von UnitedHealth, vor dem Hilton-Hotel in Midtown Manhattan ermordet. Der 50-jährige Thompson wurde gegen 6:45 Uhr von einem maskierten Täter in die Brust geschossen. Der Mörder flüchtete sofort, und die Polizei hat eine groß angelegte Fahndung eingeleitet.

Thompson wurde nach dem Angriff ins Mount Sinai Hospital gebracht, konnte jedoch trotz intensiver Behandlung nicht gerettet werden. Der Geschäftsführer, der seit 2021 an der Spitze von UnitedHealth stand und jährlich rund 10 Millionen Dollar verdiente, war kurz davor, eine Investorenversammlung im Hotel zu leiten.

Der Mord ereignete sich nur wenige Stunden vor dem alljährlichen Weihnachtsbaumlichterfest am Rockefeller Center, was die Tat in einem besonders tragischen Licht erscheinen lässt. Die Ermittlungen laufen weiterhin, und die Polizei sucht nach dem Täter.