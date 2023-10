Der Gambier Boubacar Toure (27) rettete mehrere Personen aus den Flammen

Bei einem Busunglück im norditalienischen Mestre bei Venedig sind am Dienstagabend 21 Menschen ums Leben gekommen, weitere 18 wurden verletzt. Fünf Personen schwebten in Lebensgefahr. Unter den Verletzten sind auch zwei österreichische Minderjährige, ein 13-jähriger Bub und seine dreijähriges Schwester. Sie liegen mit Blessuren im Kinderkrankenhaus der Stadt Treviso, teilten die Gesundheitsbehörden der Region Venetien gegenüber der APA mit.

Auch die Mutter der beiden Kinder saß im Bus. Über ihren Zustand sowie ihre Nationalität gab es bisher noch keine genauen Informationen. Wegen den verschiedenen Staatsangehörigkeiten der Todesopfer und der Verletzten gestaltete sich die Identifizierung schwierig. Zu den Opfern zählen mindestens fünf ukrainische Staatsbürger, ein Deutscher, ein Franzose und ein Kroate, berichteten die Rettungseinheiten. Ums Leben kamen mindestens zwei Kinder und der italienische Busfahrer, ein 40-Jähriger aus der norditalienischen Provinz Treviso.

Der Unfall ereignete sich kurz vor 20.00 Uhr auf der Überführung der Auffahrt, die von Mestre nach Marghera und zur Autobahn A4 Venedig-Triest führt. Der Bus durchbrach aus noch ungeklärten Gründen das Geländer, stürzte ab und geriet auf die Stromleitungen und dann auf die Gleise des Bahnhofs von Mestre, wo er in Brand geriet. Er wurde nach mehreren Stunden mit einem Kran der Feuerwehr entfernt.

"Die Batterien des Busses fingen unmittelbar nach dem Aufprall Feuer. Wir mussten auf die Abkühlung der Batterien warten, um das Fahrzeug entfernen zu können", berichtete ein Feuerwehrmann. Dutzende Helfer waren im Einsatz, um die Flammen zu löschen. Die Verletzten wurden in Krankenhäuser in Mestre, Padua und Treviso eingeliefert.

Zwei junge Arbeiter der Reederei Fincantieri, die das Unglück beobachtet hatten, stürzten zum Bus und versuchten, die Menschen zu retten, die in dem Fahrzeug eingeklemmt waren. Der 27-jährige Boubacar Toure, der aus Gambia stammt und in Mestre arbeitet, schilderte in einer Videoaufnahme, wie er ein kleines Mädchen, fünf Personen und einen Hund aus dem Fahrzeug befreite.