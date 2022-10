× Bräutigam unmittelbar nach der Hochzeit erschossen

Marco Antonio Rosales Contreras wurde kaltblütig ermordet, als er gerade die Kirch verließ.

Der Drogenkrieg in Mexiko fordert jedes Jahr rund 35.000 Tote. Dabei werden auch immer wieder unschuldige Zivilisten Opfer in der blutigen Auseinandersetzung zwischen den Kartellen. Zu einem besonders dramatischen Fall kam es am Samstag in Caborca.

© Twitter ×

Marco Antonio Rosales Contreras wurde unmittelbar nach der Trauung erschossen. Der 32-Jährige kam gerade aus der Kirche, als ein Killer-Kommando zuschlug, und den frischvermählten Bräutigam ermordete.

© Twitter ×

Auf Videoaufnahmen sieht man, wie die geschockte Ehefrau in ihrem blutverschmierten Hochzeitskleid in Sicherheit gebracht wird.

Besonders tragisch: Die Polizei geht davon aus, dass der Anschlag gar nicht Contreras galt. „Die Ermittlungen deuten darauf hin, dass der Angriff einer anderen Person galt, die zur gleichen Zeit heiratete.“ Tatsächlich wurde in einer benachbarten Stadt in derselben Nacht ebenfalls ein Mann auf einer Hochzeit erschossen.