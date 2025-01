Brand-Inferno in Ski-Hotel: Mindestens 10 Tote

Im Ferienort Kartalkaya im Norden der Türkei ereignete sich ein tödliches Unglück.

Fürchterliche Tragödie in der Türkei. In der Nacht auf Dienstag brach in einem Hotel in einem Skigebiet im Nordwesten des Landes ein Feuer aus, bei dem mindestens 10 Menschen starben. Ersten Meldungen zufolge wurden 32 weitere Personen verletzt.

Das Unglück ereignete sich im Ferienort Kartalkaya in der Provinz Bolu. Das Feuer brach im Restaurant des Hotels aus. Auf Fernsehbildern sieht man, wie das Dach und die obersten Stockwerke lichterloh brennen.

Im Hotel waren 234 Gäste untergebracht. Zwei Opfer starben, als sie in Panik aus dem Gebäude sprangen.

