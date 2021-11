Schockierende Bilder: OnePlus-Smartphone explodierte in der Hosentasche.

Auf Twitter sorgt ein Beitrag des indischen Users Sharma für Aufsehen. Er zeigt Bilder von einem abgebrannten OnePlus Nord 2 und was das Feuer angerichtet hat. Das Smartphone hat in der Hosentasche eines Jugendlichen zu brennen begonnen.

@OnePlus_IN Never expected this from you #OnePlusNord2Blast see what your product have done. Please be prepared for the consequences. Stop playing with peoples life. Because of you that boy is suffering contact asap. pic.twitter.com/5Wi9YCbnj8 — Suhit Sharma (@suhitrulz) November 3, 2021



Oneplus is clever enough to negotiate. ????

OnePlus Nord 2 tweeted is now deleted by owner. ????#OnePlusNord2 #OnePlus pic.twitter.com/Zvkuteo8A9 — Abhishek Yadav (@yabhishekhd) August 1, 2021

Der Vorfall ereignete sich bereits am 3. November. Mittlerweile stehe Sharma in Kontakt mit der indischen Niederlassung von OnePlus. Auch das Forschungsteam von OnePlus sei involviert. Was den Brand versursacht hat und ob OnePlus das Opfer entschädigt, ist derzeit nicht bekannt.

Kein Einzelfall

Es ist nicht der erste Bericht eines Nord 2, das in Indien in Flammen aufgeht. Im August begann ein Nord 2, während einer Radfahrt, zu brennen. Im September berichtete ein User, dass das Ladegerät seines Nord 2 an der Steckdose explodierte.



I wanted to get this to your immediate attention. My OnePlus Nord 2 warp charger blasted with a huge sound and it blew up the socket. Luckily I'm alive to make this tweet. The Nord 2 is working. but this is scary af. I'm still in shock????@OnePlus_IN @oneplus @OnePlus_Support pic.twitter.com/K3fXCyGzNp — Jimmy Jose (@TheGlitchhhh) September 25, 2021