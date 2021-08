Brennende Wälder in Südfrankreich

Feuer nach Hitzewelle und großer Trockenheit ausgebrochen.

Nach einer Hitzewelle und großer Trockenheit kämpft die Feuerwehr in Südfrankreich gegen mehrere größere Waldbrände. Zwei Löschflugzeuge und ein Löschhubschrauber unterstützten die Feuerwehrtrupps am Boden, meldete am Montag die französische Zivilschutzbehörde. Betroffen sind das Departement Bouches-du-Rhône und Var.

Vegetationsbrand

Die Feuerwehr in Marseille berichtete auf Twitter über einen Vegetationsbrand auf einem Bergzug außerhalb der Stadt, zu dem rund 100 Löschkräfte mit 40 Fahrzeugen ausgerückt seien. Menschen gerieten in dem unbewohnten Gelände bisher nicht Gefahr.