Brexit: Johnson und von der Leyen wollen weiter verhandeln

Bisher galt Sonntag als letzter Termin für Einigung.

London. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und der britische Premierminister Boris Johnson wollen nach Informationen aus EU-Kreisen eine Fortsetzung der Post-Brexit-Gespräche vereinbaren. Am Sonntag würden von der Leyen und Johnson zwischen 12.30 und 13.00 Uhr (MEZ) über das Ergebnis ihres Telefonats zu Mittag informieren, hieß es weiter. Bisher galt Sonntag als letzter Termin für eine Einigung zwischen der EU und Großbritannien.

Am 31. Dezember endet Phase

Am Freitag hatten von der Leyen und Johnson gesagt, dass sie damit rechneten, dass Großbritannien und die EU ab Jänner ohne Handelsabkommen dastünden. Am 31. Dezember endet die Phase, in der die Briten nach dem Brexit noch EU-Regeln anwenden müssen.

Hauptstreitpunkte für eine Einigung für die Zeit danach waren zuletzt vor allem Fischereirechte und Regeln für einen fairen Wettbewerb. Aus EU-Kreisen verlautete am Sonntag, hier habe es seit Freitag trotz einiger allgemeiner Fortschritte keinen Durchbruch gegeben.