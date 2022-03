Bub (14) fällt aus Freefall-Tower - tot

Tödliches Drama im US-Bundesstaat Florida. Im Icon-Vergnügungspark in Orlando fiel ein erst 14-jähriger Bub aus dem sogenannten Freefall-Tower und starb.

Wie die örtliche Polizei mitteilte, besuchte der in Missouri wohnende Tyre zusammen der Familie eines Freundes den Park in Florida. Aus bisher unbekannter Ursache fiel der Jugendliche dann aus dem Freefall-Tower und erlitt dabei derart schwere Verletzungen, dass er wenig später im Krankenhaus verstarb. Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet. „Es scheint einfach eine schreckliche Tragödie zu sein“, so Sheriff John Mina.

The young man who died is 14-year-old Tyre Sampson of Missouri. Our thoughts are with his family and loved ones in the wake of this tragedy https://t.co/uw5W5gEig3