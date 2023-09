Burning Man Festival: Schlamm verhindert noch immer Heimreise von Zehntausenden

USA. Besucher des neuntägigen Burning Man Festivals, einer der größten und bekanntesten Kultur-Events in den USA, erleben derzeit einen Horror-Trip statt einer ausgelassenen Party. Schwere Regenfälle hatten das Festival-Gelände überschwemmt. Laut offiziellen Angaben sind nun etwa 70.000 Menschen in der Wüste Nevadas gestrandet. Sie wurden aufgefordert Schutz zu suchen und Lebensmittel, Wasser sowie Treibstoff zu sparen.

Lot of stuck vehicles trapped by mud about a mile out from the Burning Man festival.



