Tödlicher Crash bei Baby-Party

Ein mexikanisches Paar wollte das Geschlecht ihres Babys auf besondere Art verraten. Dabei kam es zu einem schrecklichen Unfall. Die Gäste bekamen vom Drama zunächst nichts mit und feierten das Elternpaar.

Mexiko. In der Nähe der mexikanischen Stadt Navolato ereignete sich am Samstag ein tödliches Drama auf einer Baby-Party. Ein mexikanisches Paar wollte das Geschlecht ihres Babys auf besondere Art verraten und heuerte für die sogenannte "Gender Reveal Party" extra ein Kleinflugzeug an, das blauen oder rosafarbenen Rauch über ihnen und den anwesenden Gästen austoßen soll.

So warten die werdenden Eltern vor einem großen Schild mit der Aufschrift "Oh Baby" auf das Flugzeug. Schließlich braust der Pilot Luis Ángel N. mit seiner Piper PA-25-235 über die Feiernden hinweg. Ein Video zeigt, was dann passierte: Die Tragfläche vom Flugzeug bricht plötzlich weg, kommt unkontrolliert ins Strudeln und crasht in das Feld hinter dem Haus. Die Gäste bekamen vom Drama zunächst nichts mit und feierten das Elternpaar. Auch das Paar bemerkt den Absturz zunächst nicht, umarmt sich und feiert.

Der Pilot Luis Ángel N. wird bei dem Unfall schwer verletzt und ist im Wrack eingeklemmt. Einsatzkräfte befreien ihn aus den Flugzeug-Trümmern und bringen den 32-Jährigen, der mehrere Knochenbrüchen erlitt, ins Krankenhaus. Dort erlag er schließlich seinen schweren Verletzungen.

© Twitter Der Pilot Luis Ángel N. (32) stirbt bei dem Unfall. ×

Die Staatsanwaltschaft hat nun eine Untersuchung zum tragischen Unfall eingeleitet. Die Behörden haben die Absturzstelle abgesperrt, untersuchen das Wrack und werten nun Zeugenaussagen aus.