China löscht Israel von Landkarten

Nach dem Großangriff der Hamas auf Israel vermied es China, die Terror-Attacke klar zu verurteilen. Stattdessen rief die Regierung in Peking beide Seiten zur Zurückhaltung auf. Im UN-Sicherheitsrat verhinderte China dann eine Resolution, die Israels Recht auf Selbstverteidigung hervorhob.

Nun provoziert Peking weiter. Wie das "Wall Street Journal" berichtet, haben die chinesischen Internetriesen Alibaba und Baidu Israel von ihren Landkarten gelöscht. So werden Städtenamen wie Jerusalem und Tel Aviv zwar weiterhin angezeigt, der Name Israel taucht im Unterschied zu den Nachbarstaaten aber nicht mehr auf.

Israel was removed from Baidu Maps earlier today.



I'm just finishing a long day so was finally able to verify for myself.



Neighboring countries are still named (Lebanon, Syria, Jordan, Egypt, etc).



If you zoom in on Israel, just city names.



Major provocation from China. pic.twitter.com/SgxDjj6RdT