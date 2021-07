Mallorca erlebt einen „Corona-Rückfall“. Die Zahlen gehen rasch nach oben.

Palma. 203 Neuinfektionen meldete Mallorca am Montag nach Madrid. Noch zeigt die Corona-Ampel für die Balearen „grün“.



Die Auslastung der Intensivbetten in den Krankenhäusern der Insel liegt bei 7 Prozent. In den Krankenhäusern der Balearen befanden sich am Montag 50 Corona-Patienten. Davon 13 auf den Intensivstationen.



Die ganze Story lesen sie HIER mit ihrem oe24plus-Abo. Jetzt anmelden!