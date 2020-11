Corona-Spital in Moskau brennt

Über dem ''Kommunarka''-Krankenhaus in Russlands Hauptstadt steigt dichter Rauch auf.

Moskau. Am Mittwochabend brach im ''Kommunarka''-Krankenhaus in Moskau ein Feuer aus. Das Spital ist eines der Zentren zur Behandlung von Covid-Patienten in der Stadt, wie Reuters berichtet. Laut Fernsehsender "NTV" habe es in einem medizinischen Komplex des Krankenhauses zu brennen begonnen.

Die Behörden sei der Vorfall bekannt und ermittle nun, was passiert sei. Noch gibt es keine Informationen über Verletzte oder der Ursache für den Brand.