Darum will Merkels Selfie-Syrer nicht zurück

Auch nach dem Assad-Sturz will Anas Modamani weiterhin in Deutschland leben.

Ein Selfie mit der damaligen deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel machte Anas Modamani 2015 international berühmt. Mittlerweile lebt der 27-Jährige seit neun Jahren in Deutschland – zurück in seine Heimat Syrien will Anas auch nach dem Sturz des Assad-Regimes nicht.

„Es ist noch immer gefährlich. Das Land ist zerstört, es gibt kein Geld mehr in Syrien, langfristig ist das kein Ort zum Leben“, so der Syrer zur BILD. Sein Leben sieht Anas weiterhin in Deutschland. Der 27-Jährige hat Wirtschaftskommunikation studiert und arbeitet nun als freier Kameramann. Seit zwei Jahren besitzt er die deutsche Staatsbürgerschaft und kann deshalb auch nicht abgeschoben werden.

Modamani hofft, dass er seine Eltern nach Deutschland holen kann. „Ich habe meine Familie lange nicht gesehen, ich würde mich freuen, wenn sie hier einen Asylantrag stellen könnten“, so der Syrer. Ihm ist aber klar, dass dies schwierig wird. „Deutschland will jetzt keine Flüchtlinge mehr, obwohl es in Syrien noch Krieg gibt.“