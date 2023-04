DAS ist die längste Busreise der Welt

Von Istanbul bis London! Diese unglaubliche Strecke von über 12.000 Kilometern ist eine einzige XXL-Fahrt. Die sogenannte "Bus to London" Tour glänzt mit unglaublichen Faszinationen.

Gutes Sitzfleisch ist gefragt: Die Monster-Tour startet am 7. August in Istanbul und endet am 1. Oktober(!) in London. Es geht unter anderem nach Finnland, zu den Nordlichtern und dem Nordkap. Außerdem tourt der Bus durch das Baltikum, den Balkan, und anderen Ländern in Ost- bis Westeuropa. Im Grunde kann man also von einer 56-Tage-langen Bustour durch Europa sprechen.

Versorgt wird man natürlich auch: Durch die hingeblätterten 23.000 Euro sind ein tägliches Frühstück und 30 Mittag- und Abendessen sowie Hotelübernachtungen inkludiert.

"Lebensverändernde Erfahrung, um zu sich selbst zu finden"

Laut den Veranstaltern ist die Bus to London-Tour auch eine "Reise zu sich selbst". Das Unternehmen "Adventures Overland" wird im Jahr 2012 von den Indern Snjay Madan und Tushar Agarwal gegründet, und plant Trips dieser Art inzwischen schon auf 6 Kontinenten.