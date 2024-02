DAS ist die teuerste Stadt der Welt

Von dieser Stadt haben wohl die wenigsten schon einmal was gehört-.

Hamilton auf Bermuda ist laut einem Ranking der Research-Firma Numbeo die teuerste Stadt der Welt. Auf den Plätzen folgen die Schweizer Städte Basel, Zürich, Lausanne, Bern und Genf. Die Top 10 komplettieren die US-amerikanischen Metropolen New York, San Francisco, Honolulu und San Jose.

Hamilton ist die Hauptstadt von Bermuda, einer Inselgruppe im Nordatlantik, die zu Großbritannien gehört. Bekannt sind die Bermudas für das mysteriöse Bermuda-Dreieck und als Steuerparadies. Besonders teuer sind in Hamilton Lebensmittel, Restaurant-Besuche und Mieten.

Salzburg teurer als Wien

Das Ranking wurde dabei anhand mehrerer Kriterien erstellt. Berücksichtigt werden etwa die Kosten für Mieten, Lebensmittel und Restaurants. Aber auch die Kaufkraft spielt in der Rangliste eine Rolle. Die einzelnen Werte beziehen sich dann immer auf New York City (ein Wert von 120 bedeutet, dass es in dieser Stadt um 20% teurer als in New York ist)

Überraschend ist auch das Ergebnis für Österreich, wobei hier nur vier Städte berücksichtigt wurden. Dem Ranking zufolge ist Salzburg (Platz 69) die teuerste Stadt Österreichs. Linz liegt auf Platz 98, Wien auf Platz 108 und Graz auf Platz 121.

Am billigsten ist es laut Ranking in Pakistan und Indien. Die pakistanische Stadt Karachi wird vor Lahore (ebenfalls Pakistan) als günstigste Stadt der Welt ausgewiesen. In Europa ist das russische Perm am billigsten.