× Das protzige Luxus-Leben des Kim Jong-un

Seinem Volk rationiert er das Essen, selbst lebt Kim Jong-un (38) mit seinen Mitarbeitern in scheinbar endlosen Luxus.

Kim Jong-un lebt in Nordkorea in absoluten Wohlstand: Luxus-Autos, Villen in den exklusivsten Lagen des Landes, Yachten, Alkohol und Essen im Überfluss. Das Volk leidet, der König genießt Sicherheit und Wohlstand. Er ließ sogar eine Millionen-schwere Villa an einer abgelegten Küste des der Südspitze der Halbinsel Hodo bauen. „Dies ist dasselbe Wohngebiet, wo Dennis Rodman während einer seiner Besuche war“, meint Michael Madden, ein in den USA ansässiger Experte für Nordkorea.

© Gamma-Rapho via Getty Images Kim Jong-un (2.v.l.) besichtigt eine Baustelle in einem schwarzen Ledermantel. Er ist übrigens der einzige, der solche Mäntel tragen darf. Für alle anderen ist es verboten. ×

„Einige Quellen behaupten, dass das Wonsan-Gelände der Hauptwohnsitz von Kim Jong-un ist.“ Da soll er wohl die meiste Zeit verbringen. Der Experte verglich es mit Donald Trumps (75) Mar-a-Lago in Florida und nannte es „eines seiner Lieblingshäuser“. Google Maps Bilder zeigen seine Princess-Yacht, diese ist mehrere Millionen Euro wert.