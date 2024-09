Das sind die geheimen Söhne von Kreml-Diktator Putin

Jetzt wurden sie enthüllt, die geheimen Söhne von Wladimir Putin (71).



Ein brisanter Bericht enthüllt neue Details über zwei geheime Söhne von Wladimir Putin (71). Über das Privatleben des russischen Präsidenten ist wenig bekannt, doch das exil-russische "Dossier Center" von Oppositionsführer Michail Chodorkowski hat nun erstmals Informationen über die Söhne aus Putins Beziehung zu Alina Kabajewa (41) veröffentlicht.

Der strenge Vater

Die beiden Söhne sehen ihren Vater nur selten. Wenn sie ihm begegnen, tritt Putin laut dem Bericht nicht als strenger Vater auf, sondern gibt sich als fröhlicher und humorvoller Elternteil. Im Alltag sind Ivan und Wladimir Jr. stets von einer Vielzahl von Mitarbeitern umgeben – von Fahrern über Leibwächter bis hin zu Lehrern und Assistenten. Ihre Eltern, Putin und Kabajewa, bekommen sie nur selten zu Gesicht, meist erst spät abends. Andere Kinder dürfen sie nur selten besuchen, und auch diese müssen, wie die Angestellten, zwei Wochen in Quarantäne verbringen, bevor sie mit den Brüdern Zeit verbringen dürfen.

Völlig abgeschottet

Die beiden Söhne, Ivan Putin (9, geboren in der Schweiz) und Wladimir Putin Jr. (5, geboren in Moskau), leben laut dem Bericht abgeschottet von der Außenwelt. Sie besuchen keine öffentliche Schule, sondern erhalten Privatunterricht in den wechselnden Wohnsitzen ihrer Eltern. Das "Dossier Center" verzichtet darauf, Bilder der beiden Jungen zu zeigen, um deren Persönlichkeitsrechte zu schützen. Beide Kinder leben seit ihrer Geburt unter falschen Identitäten, wie sie normalerweise nur Geheimagenten oder Personen mit staatlichem Schutz erhalten. I

Hier leben die Söhne

Den Großteil des Jahres verbringen Ivan und Wladimir Jr. auf Putins Anwesen in Waldai, etwa 360 Kilometer nordwestlich von Moskau. Die beiden leben im Haupthaus, während ihr Betreuungspersonal in nahegelegenen Gebäuden untergebracht ist. Die Jungen haben Zugang zu Ponys, Kaninchen und einem Bernhardiner. Zu ihrem Spielzeug gehören eine große Sammlung von Lego-Sets und ein iPad.

Neben Waldai verbringt die Familie im Februar und März Zeit in Sotschi, wo sie Skifahren und in Putins geheime Berghütte bei Krasnaja Poljana ziehen. Im Sommer, im Juli und August, machen sie Urlaub auf ihren Yachten, während sie den Herbst oft wieder in Sotschi verbringen.