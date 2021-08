Impfappell einer Lungenärztin: ''Lassen Sie sich impfen!''

Was den Umgang mit Corona betrifft, galt Australien lange als Vorzeigestaat. Doch nun rächt sich der Irrglaube man wäre abgeschirmt vom Virus, weil man auf einer Insel lebt. Zu wenige Menschen ließen sich impfen und jetzt wird die Konsequenz sichtbar: Der Bundesstaat New South Wales, mit der Metropole Sydney, bekommt die neue Corona-Welle auch wegen der Delta-Variante derzeit nicht mehr unter Kontrolle.



Die Lungenspezialistin Dr. Lucy Morgan sprach in einer Pressekonferenz über den Tribut, den der Delta-Stamm des Coronavirus bei ihren Patienten fordert, denn die Symptome können heftig sein.



