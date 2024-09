Der Gegenangriff Israels auf Beirut

Israel erwidert Hisbollah-Terror.

Die israelische Armee hat eigenen Angaben zufolge am Freitag ein Ziel in der libanesischen Hauptstadt Beirut angegriffen. Weitere Details nannte das Militär zunächst nicht. Augenzeugen zufolge soll der Angriff einem Ziel in einem südlichen Vorort Beiruts gegolten haben. Es seien zwei Explosionen zu hören gewesen sein.

Große Panik

"Mein gesamtes Haus hat gebebt", berichtete eine Bewohnerin der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Auf den Straßen herrschte Panik. Mehrere Krankenwagen waren im Einsatz. Der Fernsehsender der Hisbollah, Al-Manar, berichtete von Verletzten, darunter sollen auch Kinder sein.

140 Geschosse

Israels Armee hatte zuvor eigenen Angaben zufolge rund 140 Geschoße aus dem Libanon registriert. Am Dienstag und Mittwoch waren an mehreren Orten im Libanon gleichzeitig Hunderte technische Geräte explodiert. Dabei wurden rund 3.000 Menschen verletzt, mindestens 37 starben an ihren Verletzungen. Unter den Verletzten sollen viele Kämpfer der pro-iranischen Hisbollah sein, die vom Libanon aus gegen Israel kämpft. Militär- und Geheimdienstexperten sehen Israel hinter den offensichtlich koordinierten Angriffen. Israel hat die Explosionswellen bisher nicht kommentiert.