Der skurrilste Pin-up-Kalender aller Zeiten

Der erotische Kalender ist ein absolutes 'Must have' für Angler und Fischliebhaber.

Geschmäcker und Vorlieben sind ja bekanntlich verschieden, ein solcher Kalender ist aber dennoch skurril. Bereits zum neunten Mal wurde nun der sogenannte Karpfenkalender präsentiert. Dabei handelt es sich um einen Pin-up-Kalender, bei dem die Fische im Fokus stehen.

© Carponizer

Zu sehen sind dabei 12 halb-nackte Models, die jeweils mit einem Karpfen in Szene gebracht werden. Auf einem Bild legt sich etwa ein blondes Model einen Karpfen auf ihren Schritt.

© Carponizer

Der Kalender sei dabei ein echtes "Must have" für jeden leidenschaftlichen Angler und Fischliebhaber. „Die erotischen Momente werden im Karpfenkalender 2021 ästhetisch und kunstvoll in Szene gesetzt und verleihen nicht nur dem Anglerzelt einen besonderen Reiz“, heißt es dazu in der Produktbeschreibung.

© Carponizer

Der Verlag wirbt damit, dass die Fische mit größter Vorsicht gefangen wurden. „Während des Shootings sorgten zwei kompetente Betreuer für das Wohlergehen der schuppigen Hauptakteure. Selbstverständlich wurde auch darauf geachtet, dass sich die zauberhaften menschlichen Models im nassen Element und auf dem Trockenen so wohl wie möglich fühlten.“

© Carponizer

Den Karpfenkalender kann man im Fachmarkt und im Netz um ca. 20 Euro erwerben.